Подмосковье 08 августа 2023, 12:06 Биатлонное стрельбище построят в Дмитрове к сентябрю пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Биатлонное стрельбище построят в Центре зимних видов спорта в Дмитрове к сентябрю. Там можно будет проводить всероссийские и международные соревнования.

Новое стрельбище обустраивают по инициативе Федерации биатлона Московской области. Там установят пуленепробиваемое ограждение длиной 85 метров и высотой три метра, рассчитанное на 30 огневых рубежей.

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Сегодня уже проведены работы по реконструкции поля, сделан дренаж, заасфальтирован штрафной круг. Вскоре специалисты отремонтируют территорию вокруг поля и проведут озеленение. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил спортивный объект и оценил объем выполненных работ.

«Дмитровский округ регулярно становится площадкой для проведения не только областных, но и всероссийских соревнований. А наши спортсмены часто одерживают победу. Благодаря строительству биатлонного стрельбища у юных дмитровчан появится возможность реализовать себя в еще одном интересном виде спорта», — сказал глава округа.

Строительные работы завершат к концу августа, и уже в начале сентября там пройдут первые областные соревнования по биатлону.

Набор в секцию биатлона в Центре зимних видов спорта уже начался. Занятия для детей от пяти лет и старше будут вести два тренера — мастер спорта и кандидат в мастера спорта.

Также секция по биатлону работает на базе спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.». Заниматься там могут дети с девяти лет.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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