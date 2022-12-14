Подмосковье 14 декабря 2022, 17:42 Биатлонистка из Подмосковья завоевала золото на соревнованиях в Екатеринбурге

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Подмосковная спортсменка Наталия Федченко стала лучшей на всероссийских соревнованиях по биатлону. Девушка завоевала золото на дистанции 10 километров.

Всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти Стрепетова» среди юношей и девушек 17–18 лет проходят в Свердловской области. Подмосковная биатлонистка соревновалась с 40 соперницами из разных городов страны, но показала наилучший результат. Дистанцию 10 километров она преодолела за 32 минуты и 49,8 секунды.

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В Министерстве физической культуры и спорта Московской области уточнили, что девушка представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Подмосковья.

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11 декабря другая подмосковная спортсменка Анастасия Гореева взяла золото на третьем этапе Кубка России по биатлону, который прошел в Тюмени.

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