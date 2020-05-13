Безработным жителям Подмосковья полагается компенсация 15 тысяч рублей. Вот как ее оформить

Фаевская пояснила, что с 9 апреля подать заявление для регистрации статуса безработного можно онлайн через сайт «Работа в России». Если все документы заполнены правильно, то этому заявлению присваивается статус зарегистрированного.

«После этого мы запрашиваем информацию из Пенсионного фонда России о стаже работы, средней зарплате, статье увольнения — всем том, что необходимо, чтобы назначить пособия по безработице. И на это центру занятости отводится 11 дней», — уточнила министр.

Она подчеркнула, что необходимо следить за статусом заявки, чтобы при необходимости вовремя исправить недочеты.

Ирина Фаевская также объяснила процедуру выплаты пособия. Министр уточнила, что статус необходимо подтверждать каждый месяц.

«Очень часто жители, услышав, что установлена доплата до 15 тысяч рублей как пособие по безработице, почему-то это воспринимают так, что если 20 апреля человек был зарегистрирован в качестве безработного, то уже в апреле ему должны перечислить 15 тысяч рублей. Ему перечислят в апреле только за десять оставшихся дней. Только при перерегистрации, это через месяц, он получит ту сумму в полном объеме — 15 тысяч», — пояснила Фаевская.

Региональную компенсацию выплатят жителям, которые уже состоят на учете по безработице. Они получат доплату автоматически.

Также претендовать на выплату могут люди, которые потеряли работу в период самоизоляции или в течение 30 дней после ее прекращения.

В таком случае компенсацию будут рассчитывать со дня увольнения, но не раньше 1 апреля 2020 года.

Выплата будет назначена, если соблюден ряд условий:

— в 2020 году гражданин работал не менее 60 календарных дней (по трудовой книжке или договору);

— человека уволили не по причине дисциплинарного проступка;

— заявитель имеет постоянную регистрацию в Подмосковье.

Подмосковные семьи с детьми также смогут получить выплаты на каждого ребенка в связи со сложной эпидемической обстановкой. Оформить их можно будет онлайн.