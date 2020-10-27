Безработным в Подмосковье помогут психологи

В Московской области жители, которые остались без работы, смогут обратиться за помощью к психологам. Также безработным предоставят возможность обучиться новой профессии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

Для жителей Подмосковья, которые лишились работы, снова стали доступны услуги психологов. Также безработные граждане могут обучиться новой профессии и пройти социальную адаптацию.

«Сегодня мы активно опять предлагаем гражданам все наши услуги — и психологическую поддержку, и социальную адаптацию», — уточнила начальник управления занятости Министерства социального развития Московской области Марина Мельникова.

Обучение может пройти любой желающий. Это поможет найти работу в смежной профессии. Большая часть услуг оказывается жителям дистанционно, это упрощает процесс.

Сейчас уровень зарегистрированной безработицы в регионе равен 3,54%. Мельникова добавила, что почти пять тысяч жителей Подмосковья ждут увольнения. А 106 тысяч сотрудников работодатели Московской области перевели на удаленку.