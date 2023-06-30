Подмосковье 30 июня 2023, 13:00 Безработных в Солнечногорске стало на 48% меньше с 2022 года

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Число безработных в Солнечногорске сократилось на 48% с 2022 года. Сейчас на бирже занятости зарегистрировано 299 человек, а годом ранее их было почти в два раза больше — 582 человека.

Сегодня в Солнечногорске зарегистрировано более тысячи вакансий. При этом соискателей стало меньше благодаря ярмаркам вакансий, единой цифровой платформе «Работа России» и созданию дополнительных рабочих мест на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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«Городской округ Солнечногорск — это прежде всего люди. Более 130 тысяч жителей города, поселков, деревень. И наша задача — позаботиться об их комфортном проживании, но и в случае необходимости — помочь найти работу рядом с домом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что в округе откроют 26 новых предприятий к 2025 году. Там создадут еще девять тысяч рабочих мест для солнечногорцев.

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