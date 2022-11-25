Подмосковье 25 ноября 2022, 17:13 Безработных в Подмосковье стало на 20% меньше с начала года

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Число безработных жителей Подмосковья сократилось с начала года на 20%. Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

Она добавила, что Подмосковье старается создать все условия для увеличения числа рабочих мест. В ведомстве отметили, что в этом году самые популярные вакансии оказались в сфере торговли, администрирования, а также востребованными стали подсобные рабочие и водители.

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Людмила Болатаева напомнила, что регион также оказывает поддержку тем, кто хочет сменить род деятельности.

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«Комплексная услуга „Ищу работу“ позволяет пройти тест на профориентацию, приступить к переобучению по востребованным программам и начать строить карьеру», — сказала он.

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