Безработные жители Подольска обучились парикмахерскому делу

В подмосковном Подольске группа безработных обучилась на профессию парикмахера по программе центра занятости населения. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Группа безработных в Подольске, которую направили на профессиональное обучение парикмахерскому делу, завершила курс в Технико-экономическом колледже.

Учеба продолжалась три месяца, и по окончании все успешно сдали экзамен.

Источник фото: «ВКонтакте», сообщество «Подольский центр занятости населения»

Подольский центр занятости ранее отметил 30-летний юбилей. Круглую дату отпраздновали с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Сотрудникам центра вручили муниципальные награды.

С начала года в Московской области уже свыше 36 тысяч человек смогли устроиться на работу благодаря центрам занятости. На обучение направили четыре тысячи безработных, еще трем тысячам человек специалисты оказали психологическую помощь. Зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что работодателям в регионе сейчас требуется около 67 тысяч сотрудников, больше всего нуждаются в менеджерах, инженерах, водителях, грузчиках и подсобных рабочих.