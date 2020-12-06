Безработные женщины освоили новые профессии в Подольске

Теперь жительницы Подольска получат удостоверение о повышении квалификации по программе «Кадровое делопроизводство и администрирование», отметили в пресс-службе.

Также вчера дипломы о прохождении профессиональной переподготовке получили жители старше 50 лет. Поэтому объявлен новый набор в эту группу. Занятия начнутся уже в новом году. Ранее в Центре занятости населения напомнили, что узнать о вакансиях и работе жители Подольска могут по телефонам: +7(496)758−31−11 и +7(496)763−68−52.