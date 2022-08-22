Безопасный путь. Более 40 переходов через железную дорогу построят в Подмосковье за 2 года

За два года в Московской области построят 41 пешеходный переход через железнодорожные пути, сообщила губернатору Андрею Воробьеву зампред правительства региона Анна Кротова. Также она доложила о ходе строительства путепроводов и установке камер с распознаванием лиц на железнодорожных станциях.

Переходы

Пешеходные переходы через железную дорогу строятся для того, чтобы не допустить травматизма на путях. За три года построили 30 переходов, из них 14 — разноуровневые.

По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы строим разноуровневые пешеходные переходы. В Химках это первый наш опыт. Сдача — сентябрь 2022 года. В декабре будут запущены Дедовск, Реутов, Раменский, Люберцы. А Ленинский и Серпухов, где требуется снос старых переходов, — в первом квартале 2023-го Анна Кротова зампред правительства Подмосковья.

Разноуровневые пешеходные переходы появились в Одинцове, Красногорске, Долгопрудном, Подольске, Наро-Фоминске и Балашихе. Одноуровневые построили в Одинцове, Шатуре, Солнечногорске, Воскресенске, Наро-Фоминске, Чехове, Ступине, Богородском, Орехово-Зуеве и Дмитрове.

Еще в 2018 году на станции Опалиха в Красногорске был деревянный настил через железнодорожные пути, сейчас — современный конкорс с эскалаторами и лифтами.

За два года планируется построить еще 41 переход. В 2022 году разноуровневые переходы появятся в Химках, Дедовске, Реутове, Люберцах и Раменском, а 2023-м — в Ленинском и Серпухове. Также строительство таких переходов планируется в Одинцове и Балашихе. На станции в Химках люди были вынуждены ходить через железнодорожные пути, рискуя жизнью, но уже в начале сентября там запустят пешеходное движение.

Одноуровневые пешеходные переходы оборудуют в Истре, Одинцове, Воскресенске, Коломне, Кашире, Дубне, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Щелкове, Серпухове, Электрогорске и Пушкино.

Путепроводы

С 2013 года в Московской области возвели 71 путепровод. Всего в регионе 288 путепроводов через железнодорожные пути. До 2025 года планируется построить еще 21. В 2022-м строятся шесть: на станциях Опалиха и Аникеевка (Красногорск), Быково (Раменское), Апрелевка (Наро-Фоминск), Лесной Городок (Одинцово), Лобня.

Все путепроводы обустроят пешеходными тротуарами. Наличие путепроводов исключает ДТП на переездах.

Камеры

За полгода 100 станций в Московской области планируют оснастить камерами с распознаванием лиц.

«Впервые в России мы используем такие камеры для выявления нарушений на железной дороге. Сначала мы попробовали на станции Удельная — одной из самых страшных станций, где больше всего погибших», — рассказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Правонарушения сначала фиксировались вручную и передавались в транспортную полицию. Полицейские определяли по камере личность и приглашали нарушителя для вручения уведомления о штрафе.

«На сегодняшний день у нас пять таких камер, из которых четыре — на станции Удельная, одна — на станции Гагаринская в Щелкове. Зафиксировано более тысячи нарушений по камере распознавания лиц», — добавила Кротова.