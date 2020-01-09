Безопасный проезд: 9000 км дорог обработали реагентами за сутки в Подмосковье
В приоритете — участки с высокой интенсивностью движения, подъезды к социально-значимым местам. Обработка дорог нужна для безопасного проезда.
«Минувшей ночью для уборки и обработки реагентами порядка на областные дороги вывели около 450 единиц техники. Всего дорожные службы обработали порядка 9 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья», — рассказал Алексей Гержик.
Глава транспортного ведомства добавил, что мониторинг дорожной ситуации ведется круглосуточно. Каждую ночь трассы обрабатывают около 1,4 тысячи специальных машин. За минувшие сутки больше всего дорог обработали в Истре, Коломне, Солнечногорске, Химках, Подольске.
9 января в регионе температура воздуха составит до -2 градусов, местами возможен снег. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей соблюдать правила движения и быть внимательными.