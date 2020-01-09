    09 января 2020, 10:15

    Безопасный проезд: 9000 км дорог обработали реагентами за сутки в Подмосковье

    Евгения Остапенко, Ксения Чернухина

    В Московской области за минувшие сутки очистили и обработали реагентами больше 9 тысяч километров дорог. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
    Безопасный проезд: 9000 км дорог обработали реагентами за сутки в Подмосковье

    В приоритете — участки с высокой интенсивностью движения, подъезды к социально-значимым местам. Обработка дорог нужна для безопасного проезда.

    «Минувшей ночью для уборки и обработки реагентами порядка на областные дороги вывели около 450 единиц техники. Всего дорожные службы обработали порядка 9 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья», — рассказал Алексей Гержик.

    Глава транспортного ведомства добавил, что мониторинг дорожной ситуации ведется круглосуточно. Каждую ночь трассы обрабатывают около 1,4 тысячи специальных машин. За минувшие сутки больше всего дорог обработали в Истре, Коломне, Солнечногорске, Химках, Подольске.

    9 января в регионе температура воздуха составит до -2 градусов, местами возможен снег. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей соблюдать правила движения и быть внимательными.