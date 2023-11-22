Подмосковье 22 ноября 2023, 13:47 Безопасный подход к роднику обустроят вблизи СНТ Алексеевское в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Благоустройство родника вблизи садового товарищества Алексеевское в Солнечногорске находится на завершающем этапе. Работы проводятся на реке Лобца.

Подрядчик проводит на роднике комплексные работы: убирает лишнюю растительность, очищает место выхода воды из земли и канал для водоотведения, меняет трубу, обустраивает помост для удобства подхода и устанавливает стол для баклажек. Работы проводятся в рамках программы «Экология и окружающая среда».

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Перед началом проведения работ на данном роднике проведен отбор проб воды на качество. Анализ показал положительный результат. Уже в ближайшее время у местного населения будет возможность набирать родниковую воду в благоустроенном месте с безопасным подходом», — рассказал главный эксперт отдела экологии администрации городского округа Солнечногорск Алексей Попков.

В этом году на территории муниципалитета также провели работы по благоустройству родника вблизи садового товарищества «Надежда» и отремонтировали подход к источнику в микрорайоне ЦМИС.

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