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    09 августа 2021, 17:40

    Безопасные пешеходные переходы у школ и детских садов Подмосковья обустроят к 25 августа

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Пешеходные переходы около школ, колледжей и детских садов Подмосковья сделают безопасными до 25 августа. Это охватит все 2,6 тысячи учреждений. Работу проведут по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги».

    Безопасные пешеходные переходы у школ и детских садов Подмосковья обустроят к 25 августа | Изображение 1

    Это отметил министр транспорта региона Алексей Гержик. По его словам, обновят разметку, установят свыше 130 дорожных знаков и 50 светофоров. Появится 65 «лежачих полицейских».

    Построят и 45 километров тротуаров, которые находятся рядом с учебными заведениями

    Алексей Гержик.

    Все пешеходные переходы региона проверяют совместно с сотрудниками ГИБДД и участниками родительских комитетов.

    Безопасные пешеходные переходы у школ и детских садов Подмосковья обустроят к 25 августа | Изображение 2

    Для безопасности учебные заведения Подмосковья добавили в навигатор. Водителей будут предупреждать, где необходимо снизить скорость и быть более внимательными.

    Благодаря всем этим мерам за два года количество погибших детей сократилось на 38%.