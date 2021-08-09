Безопасные пешеходные переходы у школ и детских садов Подмосковья обустроят к 25 августа

Пешеходные переходы около школ, колледжей и детских садов Подмосковья сделают безопасными до 25 августа. Это охватит все 2,6 тысячи учреждений. Работу проведут по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги».

Это отметил министр транспорта региона Алексей Гержик. По его словам, обновят разметку, установят свыше 130 дорожных знаков и 50 светофоров. Появится 65 «лежачих полицейских».

Построят и 45 километров тротуаров, которые находятся рядом с учебными заведениями Алексей Гержик.

Все пешеходные переходы региона проверяют совместно с сотрудниками ГИБДД и участниками родительских комитетов.

Для безопасности учебные заведения Подмосковья добавили в навигатор. Водителей будут предупреждать, где необходимо снизить скорость и быть более внимательными.

Благодаря всем этим мерам за два года количество погибших детей сократилось на 38%.