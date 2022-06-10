«Безопасные каникулы». Школьникам в Мытищах объяснили, что делать при запахе газа

Школьникам в Мытищах рассказали о правилах безопасного обращения с газовыми приборами и о том, что делать при запахе газа. Все правила детям объяснили в игровой форме. Программу «Безопасные каникулы» в Подмосковье реализует «Мособлгаз».

Открыть окно, перекрыть вентиль и выбежать на улицу — вот правильный алгоритм действий при утечке газа. Газовики отрабатывают все эти действия с детьми и в теории, и на практике.

«Безопасные каникулы» — новый проект, который «Мособлгаз» разработал в сотрудничестве с Минобразования Подмосковья. Цель: объяснить школьникам, как пользоваться газовыми приборами, чтобы избежать травм и аварий. Вместо скучных параграфов — викторины и эстафеты.

Источник фото: телеканал «360»

Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что такой проект интересен для всех. Для каждого возраста приготовили свою программу.

«Рассчитываем, что и сами ребятишки более чутко поймут, что такое газ. И через детишек мы планируем дотянуться еще раз до родителей. Я сегодня обратился к ребятам, попросил, чтобы все знания, которые они в игровой форме получат, они обязательно донесли до своих мам, пап. Потому что и взрослым иногда не хватает этой грамотности», — сообщил глава «Мособлгаза».

Проект «Безопасные каникулы» запустили в 2022 году. Он стал частью «Умных каникул» — еще одного масштабного проекта. Пять тысяч детей, 34 школы по всему Подмосковью — все они научатся обращаться с газом. «Безопасные каникулы» продлятся до 23 июня.

«Мособлгаз» уже 10 лет учит школьников правилам обращения с газовыми приборами в рамках программы «Безопасный газ». На сегодняшний день у «Мособлгаза» уже более 150 тысяч выпускников.