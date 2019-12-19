Безопасные фейерверки. МЧС проведет рейды по пиротехнике в Подмосковье

Сотрудники МЧС вместе с журналистами отправились в рейд по пиротехнике на рынки и магазины московского региона. Где незаконно продаются фейерверки — расскажет телеканал «360».

Телеканал «360» вместе с сотрудниками МЧС отправился на «Садовод», чтобы найти фейерверки, которые на улице продавать запрещено. На открытых прилавках лежали только безобидные хлопушки и бенгальские огни. Но позже все-таки удалось найти незаконные точки продаж салютов. Оказалось, что возле рынка стоит газель, забитая салютами. Попасть туда можно только через своих — по звонку. Найти дешевые фейерверки на улице без лицензии можно. Вот только нет гарантии, что они не взорвутся у вас в руках, как, например, у жителя Сахалина — Павла Червякова. Он даже не успел поднести зажигалку к упаковке петард, как фейерверк изувечил лицо. Мужчине пришлось собирать деньги на операцию.

«Мы настоятельно рекомендуем покупать в магазинах специализированных, а не на улице и не на развалах, не на улицах у какой-то бабушки или мужчины с машины и с багажника, который предлагает вам купить что-то непонятное», — сказал Алексей Шамаев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. о. Реутов.

Вместе с сотрудниками МЧС «360» отправился в магазин фейерверков в Реутове. Запомните, что у каждого вида салюта должен быть сертификат. Их нужно смотреть перед покупкой. Продавец заметно нервничал. У него не оказалось нужных сертификатов. Если у магазина нет необходимых сертификатов, что организацию оштрафуют на сумму от 150 тысяч рублей.

Профилактические рейды сотрудники МЧС проводят регулярно. Но напоминают жителям, как бы они ни старались, свою голову включать все равно надо.