Подмосковье 26 февраля 2024, 15:55 Безопасную тюбинговую горку обустроили в парке культуры и отдыха в Ивантеевке Министерство благоустройства Московской области

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Катание на тюбингах — излюбленное развлечение детей и взрослых. Чтобы ничто не омрачило отдых, в Подмосковье оборудуют специальные безопасные горки. Одна из них находится в парке культуры и отдыха в Ивантеевке.

Тюбинговая горка — это длинный спуск, покрытый особым материалом, пригодным для катания. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что всего в парках Подмосковья обустроено 43 спуска.

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Ознакомиться с полным списком объектов в Подмосковье можно по ссылке.

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