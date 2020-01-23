Пристегните ремни и сбавьте скорость! Как в Подмосковье следят за безопасностью на дорогах

Правительство Московской области продолжит реализацию проекта по безопасности дорожного движения. Решение об этом озвучили на пресс-конференции по итогам работы за 2019 год.

Большинство участников пресс-конференции собрались в зале раньше назначенного времени, ведь пунктуальность — это поведенческий стереотип. Этот же термин использовали и в разговоре о безопасности на дорогах. Ведь у людей нужно формировать привычку не только соблюдать правила хорошего тона, но и ПДД.

Мы только региональных дорог отремонтировали 1631 километр. Надо сказать, что вместе с муниципальными дорогами мы привели в порядок более 2,5 тысячи километров. Капитально отремонтировали почти 30 километров дорог Алексей Гержик министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В прошлом году проект по безопасности на дорогах включал три направления: перевозка детей, соблюдение скоростного режима и необходимость использования ремней безопасности.

«По сравнению с 2018 годом количество пострадавших сократилось на 3%. Количество погибших — на 11%. И количество раненых — на 7%», — сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

Цифры говорят сами за себя. Таких показателей удалось достичь благодаря детальной проработке программы. Она включала не только профилактические рейды и разъяснительные беседы, но и социальную рекламу в печатном и мультимедийном виде. Также проект освещался в средствах массовой информации.

Проект решено продлить еще на год. Уже запланированы новые направления, которые будут тщательно прорабатываться.