Подмосковье 04 марта 2024, 11:45 Безопасность железнодорожных переходов усилят в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела обход и пообщалась с жителями домов на проезде Шадунца. Они обсудили усиление безопасности пешеходных переходов через железнодорожные пути и другие вопросы.

Тема безопасности переходов через железную дорогу актуальна для жителей сразу двух микрорайонов города по обе стороны переезда. Анна Кротова взяла ситуацию под контроль.

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Она также пообещала установить законность огороженных парковок и обсудила с горожанами другие вопросы.

«Поговорила с жителями дома № 5. Управляющая компания должна осмотреть чердак на предмет протечек и проверить состояние труб. Близлежащие дворы включим в список по разработке проекта организации дорожного движения», — рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Администрация округа 12 марта проведет прием жителей этого микрорайона в школе № 9.

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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