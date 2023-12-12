12 декабря 2023, 14:40
Безопасность железнодорожной инфраструктуры проверили в Солнечногорске
Состояние железнодорожной инфраструктуры проверили в Солнечногорске. Особое внимание уделили безопасности пассажиров на станции Подсолнечная.
Первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай и начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Юрий Шмаков посетили станцию Подсолнечная. Они пообщались с представителями компании «РЖД» и пассажирами, осмотрели косметический ремонт здания вокзала и обсудили расписание пригородных электричек. Особое внимание уделили проверке мест несанкционированных переходов через железнодорожные пути.
«К сожалению, на территории нашего муниципалитета еще есть места <…>, где местные жители несанкционированно пересекают железнодорожные пути. Понимаю, что жителям так удобно, однако безопасность важнее. Поэтому в ближайшее время примем меры, ограничивающие проходы в данных местах», — сказал Александр Мамлай.
Напомним, что сотрудники администрации Солнечногорска и транспортной полиции еженедельно проводят рейды, чтобы напомнить пассажирам о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги.
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РЖД
Солнечногорск
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