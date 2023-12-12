Подмосковье 12 декабря 2023, 14:40 Безопасность железнодорожной инфраструктуры проверили в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Состояние железнодорожной инфраструктуры проверили в Солнечногорске. Особое внимание уделили безопасности пассажиров на станции Подсолнечная.

Первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай и начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Юрий Шмаков посетили станцию Подсолнечная. Они пообщались с представителями компании «РЖД» и пассажирами, осмотрели косметический ремонт здания вокзала и обсудили расписание пригородных электричек. Особое внимание уделили проверке мест несанкционированных переходов через железнодорожные пути.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«К сожалению, на территории нашего муниципалитета еще есть места <…>, где местные жители несанкционированно пересекают железнодорожные пути. Понимаю, что жителям так удобно, однако безопасность важнее. Поэтому в ближайшее время примем меры, ограничивающие проходы в данных местах», — сказал Александр Мамлай.

Напомним, что сотрудники администрации Солнечногорска и транспортной полиции еженедельно проводят рейды, чтобы напомнить пассажирам о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги.

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