Безопасность территорий школ и детских садов проверили в Подмосковье к 1 сентября

Сотрудники Главного управления содержания территорий провели 1460 проверок школ и детских садов Подмосковья. За последние две недели они выявили 66 нарушений, которые исправят к 1 сентября. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

За время всех проверок инспекторы внесли в систему 434 замечания, которые довели до территориальных отделов. Из них 66 выявили за последние две недели. Это нависающие над проездом ветви и аварийные деревья. Все нарушения уже исправили, рассказала Аипова.

«1 сентября дети пойдут в школу и пешеходные дорожки, наземные переходы, прилегающая территория должны находиться в нормативном состоянии», — подчеркнула глава ГУСТ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о выплатах малообеспеченным семьям Подмосковья к 1 сентября.