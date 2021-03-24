Безопасность спортивных объектов Подмосковья начали проверять через приложение

Проверять безопасность и оснащенность спортивных объектов Подмосковья теперь можно через мобильное приложение. Вместе с тем оно позволит онлайн следить за качеством уборки на таких площадках.

Контролировать эти вопросы жители смогут через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

С наступлением весны увеличивается и число посетителей спортзалов, бассейнов, игровых площадок. Для чистоты и безопасности введен цифровой контроль Максим Рымар.

На открытых спортивных площадках можно будет проверить освещение, наличие ограждений, состояние инвентаря и не только.

В тренажерных залах и бассейнах жителям удастся проследить за качеством уборки, состоянием раздевалок и санузлов.

«На контроле в приложении около трех тысяч крытых и уличных спортивных объектов», — уточнил Рымар.

По его словам, проверки будут проводить по три раза в неделю. Приложение позволит следить и за сезонными работами, а еще за информированием о расписании занятий.

Список спортивных комплексов и уличных объектов размещен на геопортале Подмосковья rgis.mosreg.ru.