Подмосковье 16 февраля 2023, 08:50 Безопасность прежде всего. Андрей Воробьев сообщил о большой программе строительства пешеходных переходов в Подмосковье Воробьев: в Подмосковье запускается программа строительства пешеходных переходов Автор фото — Антон Чернов

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Молодые люди часто переходят через железнодорожные пути в наушниках и капюшонах, не видя и не слыша приближающегося поезда. Как ответил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, такие случаи создают большую угрозу и являются настоящей бедой. Поэтому в регионе готовят большую программу по строительству пешеходных переходов.

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«И с РЖД, и самостоятельно региональные. И мы дальше заделываем народные тропы. Они вызывают недовольство, должен сказать. Потому что привычка — вторая натура. Но там, где смерти, мы народные тропы закрываем в первую очередь и ставим в план организацию безопасного перехода», — заявил Воробьев.

Автор фото — Константин Семенец

Также в Московской области в августе и сентябре запустят две мощнейшие ветки МЦД. Жителям Апрелевки и Железнодорожного будет доступна четвертая линия Московских центральных диаметров. А для Зеленограда и Раменского — МЦД-3.

«Это огромная дистанция протяженностью под сотню километров. И они дают очень серьезный эффект. И остается МЦД-5, над которым мы будем биться вместе с Москвой. Прежде всего мы должны поблагодарить за огромные инвестиции бюджет Москвы и мэра. И инженерные решения очень сложные позволяют нам сделать МЦД-5», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул важность разгрузки Ярославского направления. Речь идет о Пушкино, Мытищах, Королеве и Ивантеевке.

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