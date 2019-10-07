Безопасность превыше всего. Водителей такси проверили в Жуковском

В аэропорту Жуковский проверили таксистов, работающих через мобильные приложения. Об этом сообщили в администрации городского округа.

У досматриваемых таксистов не оказалось лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Также у водителей проверили другие документы.

«Работа без лицензии чревата серьезными последствиями. У перевозчика отсутствует страховка — соответственно, если автомобиль попадет в аварию и пассажир получит травмы, то лечение ему придется оплачивать из собственных средств», — отметил Александр Трейстер, начальник отдела по транспорту, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета.

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Сейчас агрегаторы такси фактически не несут ответственности за перевозку. Они сотрудничают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а те не всегда тщательно проверяют своих таксистов. Однако сервисы не теряют своей популярности.

«Мобильные приложения по вызову такси очень удобны, но ты не знаешь, какой водитель к тебе приедет, а он может быть грубым, плохо ездить, да ещё и без лицензии. Нередки случаи, когда таксист приезжает уставший, и никто не контролирует режим труда и отдыха. Это небезопасно для пассажира. Поэтому такие проверки, думаю, нужны», — отметила жительница Жуковского Елена Подопригора.

В рейде приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, Министерства транспорта Московской области, администрации Жуковского, а также миграционная и налоговая службы, профсоюз водителей такси.