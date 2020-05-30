Безопасность подтопленых домов в Подмосковье проверят

Власти Красногорска проверят безопасность жилых домов, оказавшихся в зоне подтопления. На время проверки людей переселят в местную гостиницу.

«Сейчас для нас самое главное — это узнать, безопасно ли жилище. Если у вас дома подтапливает, позвоните на 112, у нас есть возможность вас всех централизованно расселить недалеко отсюда», — сообщила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

Она объяснила, что жителей разместят в загородной гостинице, которая согласилась предоставить номера для пострадавших граждан.

Вечером 29 мая в Подмосковье начались сильные ливни. В итоге в Красногорске зафиксировали 24 крупных очага подтоплений. Уровень воды в некоторых реках поднялся от полуметра до метра, из-за этого несколько домов и участков оказались под водой.

На подтопленные территории приехали сотрудники МЧС, которые начали ликвидировать последствия стихии. В СНТ «Дубрава» городского округа Истра специалисты тоже сейчас занимаются проблемой подтопления из-за дождей.