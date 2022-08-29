Безопасность обеспечат в школах и детсадах Подмосковья в День знаний

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в образовательных организациях Московской области 1 сентября. В понедельник, 29 августа, состоялась пресс-конференция по теме: «О мерах, принимаемых подмосковной полицией по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний».

В Подмосковье находится более 3,5 тысячи объектов образования, в том числе около двух тысяч дошкольных образовательных учреждений и около 1,5 тысяч общеобразовательных организаций.

Особое внимание сотрудники регионального ГУ МВД России уделяют вопросу подготовки к новому учебному году. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения Дня знаний разработан комплекс организационно-практических мероприятий.

В рамках подготовки сотрудниками управлений и отделов полиции МВД России районного уровня проведены рабочие встречи с руководителями общеобразовательных учреждений. Уточнены программы проведения мероприятий и приняты взаимосогласованные меры по соблюдению общественного порядка.

За каждым образовательным учреждением в период проведения праздничных мероприятий для охраны общественного порядка закреплен ответственный из числа руководящего состава территориальных органов внутренних дел, также привлечены участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД и оперативного блока.

Специально сформированные комиссии проверили все объекты образования, в которых будут проводиться праздничные мероприятия. Кроме того, на предмет готовности объектов образовательной сферы к новому учебному году проверены прилегающие территории.

В общей сложности для охраны общественного порядка и безопасности планируется задействовать свыше трех тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также 1450 сотрудников частных охранных организаций и других общественных формирований.

Комплексное обследование школ с использованием специальных технических средств и служебных собак организуют непосредственно перед проведением торжественных мероприятий. Особое внимание уделят соблюдению пропускного режима в школы и на территории объектов образования.

Сотрудники Управления ГИБДД выезжали в районы для проверки состояния готовности подъездных путей и пешеходных переходов вблизи учебных заведений к 1 сентября и новому учебному году. По итогам проверок отмечается положительная динамика в обустройстве улично-дорожной сети.

Около образовательных учреждений на сегодня расположено 1635 пешеходных переходов, из которых 162 являются регулируемыми, 1461 — не регулируемыми, внеуличными — 12.

Контроль организации перевозок детей автобусами также является важным звеном в работе.

Детей в образовательные учреждения Московской области перевозят 363 школьных автобуса. По региональным автодорогам проходит 520 маршрутов школьных автобусов.

Система ГЛОНАСС используется для выявления нарушений скоростного режима водителями при перевозке детей школьными автобусами. Также на предмет нарушений ПДД, с последующим уведомлением руководителей предприятий, проверяется водительский состав.

По поступающим заявкам организована дополнительная проверка технического состояния привлекаемых для перевозки детей автобусов.

В новом учебном году продолжится практика ежемесячных проверок технического состояния школьных автобусов, а также условий их эксплуатации.

Максимальное проведение досмотровых мероприятий на маршрутах патрулирования организовано в период Дня знаний и непосредственно в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Меры по эвакуации бесхозного и припаркованного с нарушением ПДД автотранспорта, находящегося на территории, прилегающей к образовательным учреждениям, будут приняты в день проведения торжественных мероприятий. Также в непосредственной близости примут меры о запрете парковки автотранспортных средств.

В пресс-конференции приняли участие заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Борисович Иванов, а также старший инспектор по особым поручениям второго отдела Управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Кулева Ольга Владимировна.