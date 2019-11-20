Безопасность на дороге с пеленок. Молодые семьи пройдут обучение ПДД еще в роддоме

Молодых родителей Подмосковья научат, как правильно устанавливать в машину детское автокресло. Также их обучат основам правил дорожного движения. Причем делать это будут еще в роддоме. Такие обучающие мероприятия будут проходить по всей России.

Где и как правильно крепится автокресло? Как им пользоваться? Оказывается, просто купить это чудо-устройство — еще не панацея от несчастного случая. Сперва, говорят эксперты, нужно пересмотреть свою манеру вождения. Это вопрос связанный с дистанцией, со скоростным режимом, с выездом на полосу встречного движения.

Молодым мамам стоит впитать эти правила еще до появления на свет малыша. Многие истины до сих пор родителям неизвестны. И тем, кто после покупки кресла использует Google или доверяет интуиции, теперь все растолкуют врачи.

«Наша задача сейчас в каждом перинатальном центре Российской Федерации в течение трех лет подготовить медицинских работников, которые будут проводить тренинги три раза в неделю и обучать молодых мам, что такое перевозка, как выбрать автокресло», — рассказала президент экспертного центра «Движение безопасности» Наталья Багре.

Располагать грудничка в автокресле нужно, развернув затылком в сторону движения автомобиля. Нет, не для того, чтобы отвлечь от дороги. 70% веса малыша в грудном возрасте составляет голова. И так будет безопаснее в случае экстренного торможения. Главное — отключить подушку безопасности и самому не отвлекаться на пассажира во время поездки.

Эти аксиомы медики будут передавать молодым семьям еще в роддоме. Вот тебе и основы правил дорожного движения — в буквальном смысле с пеленок.