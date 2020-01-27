Безопасность на железных и автомобильных дорогах усилят в Подмосковье

В Московской области продолжается работа по обеспечению безопасности на дорогах. Для комфортной езды устанавливают новые светофоры, «лежачие полицейские», фонари. В ближайшее время регион продолжит снижать смертность на дорогах.

«Важная тема — смертность на дорогах, причем и на железных дорогах тоже. У нас в первых двух декадах января ситуации не очень хорошая. Обращаю внимание на ГИБДД, федеральные дороги. Там наибольшая скорость, там больше всего погибших у нас, к сожалению, за январь. Прошу провести все необходимые работы по обеспечению безопасности и на железных, и на автодорогах», — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

С 2017-го количество погибших на подмосковных дорогах уменьшилось на 20%. Это удалось благодаря работам на трассах — установке новых светофоров и фонарей, строительству тротуаров и переходов. В этом году особое внимание уделят таким проблемам, как встречные столкновения, наезды на пешеходов, неправильное поведение на дорогах.