Безопасность и комфорт. Жители Дубны предпочли пройти перепись в онлайн-формате

В Дубне подвели итоги первой недели Всероссийской переписи населения. Оказалось, что молодые жители чаще выбирают бесконтактный формат, отвечая на все вопросы на портале госуслуг.

В Дубне работают 22 контролера и 124 переписчика. У каждого около 200 домохозяйств на участке. В их числе — Никита Преженцов и Дмитрий Руссов. Они помогают жителям Дубны принять участие во Всероссийской переписи населения.

«Когда мы заходим к жителям, показываем это удостоверение — нам выдали его — и жилет. Я к жителям подхожу и представляюсь: „Добрый вечер, я по поводу переписи населения“. Документов никаких не требуется от жителей. От них требуется отвечать на наши вопросы, а к этому не требуются документы», — рассказал Никита Преженцов.

По словам Никиты и Дмитрия, за смену получается обойти около двух подъездов. Чаще всего на личный контакт соглашаются люди пожилого возраста, которые не очень ладят с интернетом и стараются лишний раз никуда не выходить из-за коронавируса.

Перепись проводится вне квартир и домовладений, внутрь переписчики не заходят. На вопросы обо всех жильцах может ответить один человек — это быстро и просто. Все данные заносят в программу на планшете. В этом году во переписи можно принять участие как на специальных переписных пунктах, так и самостоятельно — на портале госуслуг.

«Касательно самих переписных участков, у нас их 22, включая стационарные и передвижные. Весь список можно найти на официальном сайте администрации. в основном это школы, библиотеки, МФЦ. Но из-за пандемии будут внесены корректировки, дополнительную информацию разместим», — подчеркнул заместитель главы администрации городского округа Дубна Дмитрий Утробин.

Активная работа идет в МФЦ. Его сотрудники выступают в роли переписчиков и готовы переписать желающих с помощью планшета. Дежурят в многофункциональном центре и волонтеры. Они напоминают всем посетителям о переписи, а также готовы помочь заполнить переписной лист на «Госуслугах».

«Чаще всего к нам обращаются пожилые люди, кто не смог через „Госуслуги“ переписаться самостоятельно. Они, как правило, приходят в первой половине дня, и переписчик на месте помогает им принять участие в переписи», — подчеркнула директор МКО МФЦ Дубны Ирина Палькина.

За первую неделю в переписи приняли участие девять тысяч жителей Дубны. Большинство из них — семь тысяч человек — выбрали «Госуслуги». На портале переписаться можно до 8 ноября. В офлайн-формате времени больше — до 14 ноября. Итоги переписи станут известны до конца 2022 года.