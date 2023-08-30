Подмосковье 30 августа 2023, 17:06 Безопасность грибов и ягод проверили на рынках Подмосковья Unsplash

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Госветслужба Подмосковья продолжает ветеринарно-санитарную экспертизу грибов и ягод, которые продают на рынках региона. Их проверяют на содержание вредных веществ. Специалисты уже оценили безопасность почти 10 тысяч продуктов.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, ветеринарные специалисты исследовали 9765 проб грибов и ягод. При выявлении вредных веществ продукцию изымают из оборота и уничтожают.

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«Так как ягоды и грибы могут поглощать радионуклиды из почвы, продукцию проверяют на содержание радиоактивных изотопов цезия и стронция. В государственных лабораториях подмосковными ветеринарными специалистами было исследовано 9765 проб грибов и ягод. При выявлении предельно допустимого уровня содержания вредных веществ в пробах продукцию изымают из оборота и уничтожают», — сказал он.

Сначала специалисты визуально оценивают продукты. Грибы проверяют на целостность, отсутствие вредителей, загрязнений и слизи.

Жителям напомнили, что покупать грибы и ягоды можно только на официальных рынках и ярмарках, где продукция проходит тщательный контроль.

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