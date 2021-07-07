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    07 июля 2021, 18:18

    Безопасность газовой техники проверили в 185 тысячах домов Подмосковья с апреля

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    С апреля газовщики проверили безопасность техники в 185 тысячах домов Подмосковья. Плановые обходы стали регулярными. Сотрудники «Мособлгаза» охватывают три тысячи адресов каждый день.

    Безопасность газовой техники проверили в 185 тысячах домов Подмосковья с апреля | Изображение 1

    В компании отметили, что рейды проводят, чтобы убедиться в надежность газового оборудования.

    На предприятии сформировали 85 бригад по инвентаризации

    пресс-служба «Мособлгаза».

    График проверок газового оборудования в населенных пунктах можно посмотреть по ссылке.

    «Уважаемые абоненты, внимательно следите за оборудованием и не забывайте вовремя проходить техническое обслуживание, делать поверку счетчиков», — призвали в «Мособлгазе».

    Жителям посоветовали убедиться, что их домов нет в плане по отключению газа и что за ними не числятся задолженности.