Безопасность газовой техники проверили в 185 тысячах домов Подмосковья с апреля

С апреля газовщики проверили безопасность техники в 185 тысячах домов Подмосковья. Плановые обходы стали регулярными. Сотрудники «Мособлгаза» охватывают три тысячи адресов каждый день.

В компании отметили, что рейды проводят, чтобы убедиться в надежность газового оборудования.

На предприятии сформировали 85 бригад по инвентаризации пресс-служба «Мособлгаза».

График проверок газового оборудования в населенных пунктах можно посмотреть по ссылке.

«Уважаемые абоненты, внимательно следите за оборудованием и не забывайте вовремя проходить техническое обслуживание, делать поверку счетчиков», — призвали в «Мособлгазе».

Жителям посоветовали убедиться, что их домов нет в плане по отключению газа и что за ними не числятся задолженности.