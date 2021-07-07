07 июля 2021, 18:18
Безопасность газовой техники проверили в 185 тысячах домов Подмосковья с апреля
С апреля газовщики проверили безопасность техники в 185 тысячах домов Подмосковья. Плановые обходы стали регулярными. Сотрудники «Мособлгаза» охватывают три тысячи адресов каждый день.
В компании отметили, что рейды проводят, чтобы убедиться в надежность газового оборудования.
На предприятии сформировали 85 бригад по инвентаризации
пресс-служба «Мособлгаза».
График проверок газового оборудования в населенных пунктах можно посмотреть по ссылке.
«Уважаемые абоненты, внимательно следите за оборудованием и не забывайте вовремя проходить техническое обслуживание, делать поверку счетчиков», — призвали в «Мособлгазе».
Жителям посоветовали убедиться, что их домов нет в плане по отключению газа и что за ними не числятся задолженности.