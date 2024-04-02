Подмосковье 02 апреля 2024, 17:43 Безопасность еще более чем 100 аттракционов проверили в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Все аттракицоны в парках Подмосковья пройдут проверку на готовность к работе в теплый сезон. Специалисты уже осмотрели 133 конструкции.

Как рассказали в министерстве благоустрйоства Подмосковья, проверки завершат 1 мая.

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«Подготовка аттракционов требует особого внимания. В парках оцифровано — 552 аттракциона, из которых подлежат обязательной регистрации — 376. Гостехнадзором Минэкологии региона уже начаты проверки», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Все аттракционы пройдут ежегодный технический контроль. Кроме того, их ежедневно будут проверять на техническую исправность, чтобы обеспечить безопасность для отдыхающих.

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