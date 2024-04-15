15 апреля 2024, 12:12
Безопасность еще 7 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю
Безопасность еще семи аттракционов проверили в Подмосковье за неделю. На них не выявили никаких нарушений.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, проверки провели сотрудники технадзора. Неделей ранее они оценили рабту еще 17 сооружений.
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«Сотрудники гостехнадзора проверяют не только карусели, но и водные горки. Аквапарки, санатории и бассейны, где установлены такие развлекательные средства, проверяются на постоянной основе. Конструкция должна иметь защищенные борты, не иметь сколов и выбоин на покрытии во избежание травм у посетителей», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Министр напомнил, что к аттракционам относят зимние и водные горки, а также тюбинговые трассы. Для безопасности жителей их необходимо регулярно порверять и поддерживать в исправном состоянии.
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Экология
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