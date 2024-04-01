Подмосковье 01 апреля 2024, 15:12 Безопасность еще 45 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю пресс-служба министерства экологии и природопользования МО

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Безопасность 45 аттракционов проверили в Подмосковье на минувшей неделе. Инспекторы не выявили ни одного нарушения.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, скоро в регионе начнется сезон летних аттракционов, поэтому важно проверить их готовность и безопасность.

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«Инспекторы гостехнадзора активно проверяют уличные развлекательные технические средства, сезон их работы не за горами, с каждым днем становится все теплее, а значит вскоре наши жители захотят прокатиться на каруселях, колесах обозрения и ракушка. К этому моменту все аттракционы должны быть проверены, исправны и иметь необходимые документы на осуществление развлекательной деятельности», — сказал он.

Неделей ранее специалисты осмотрели еще 18 аттракционов и также не выявили нарушений. По словам министра, владельцы должны соблюдать правила эксплуатации, вовремя проводить ремонт и обслуживание конструкций, а также иметь необходимую документацию.

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