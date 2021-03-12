Безопасность электросетевых объектов обеспечат в период весеннего паводка в Подмосковье

Компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» обеспечат безопасность в период весеннего паводка. Энергетики Подмосковья усилят контроль за работой объектов электросетевого хозяйства, в случае необходимости компании готовы перейти в режим повышенной готовности. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ в компании «Россети Московский регион» готовы 443 бригады в составе 2291 человека и 2726 единиц спецтехники, а также 123 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 35,6 мВт. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения, обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. Также 218 аварийно-восстановительных бригад «Мособлэнерго», 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций, а также 86 электрических насосов находятся в полной готовности к весеннему паводку.

Для обеспечения гарантированной и надежной работы электросетевых объектов в период половодья 2021 года проверяют техническое состояние оборудования в зонах, подверженных подтоплению. В компаниях утверждены планы мероприятий и созданы специальные комиссии по контролю над проводимыми работами.

В числе подготовительных мероприятий — обеспечение исправного технического состояния насосов, спецтехники, машин и механизмов. Работники компаний проверяют наличие аварийного резерва, готовность путей подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений. Также на энергообъектах обеспечивается отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно через портал светлаястрана.рф или по единому бесплатному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220.