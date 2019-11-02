Безопасность для 10 тысяч человек. Новая пожарная часть открылась в г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы открылось новое здание пожарной части. Теперь муниципалитет на 100 процентов прикрыт огнеборцами. Личный состав части — 41 человек. В каких условиях им предстоит служить — расскажет телеканал «360».

Новая пожарная часть в селе Заворово построена по губернаторской программе «Безопасное Подмосковье». Это 89-й подобный объект, появившийся в области за последние семь лет. Раньше сотрудники занимали старое здание, которое досталось им в наследство от добровольной пожарной дружины местного совхоза. В новоселье бойцы принимают подарки и вспоминают традиционное профессиональное пожелание.

«Себе, да, сухих рукавов, чтобы пожаров было поменьше. Хотя район такой очень-очень сложный. Много дач. Приезжают дачники. Начинают летом шашлыки, баня — зимой. Все горит», — сказал Николай Половников, начальник пожарной части № 255.

Здание построено по типовому проекту. Оно считается быстро возводимой конструкцией. При необходимости, можно разобрать и перенести в другое место. Часть появилась за счет местного и регионального бюджетов. Кроме того, сами бойцы активно участвовали в работах, благоустраивая территорию.

Источник фото: телеканал «360»

100-летний дом загорелся в центре Москвы: обрушилась шахта лифта, пострадали трое. Хроника Подробнее

«У них здесь есть и кабинеты для диспетчеров, для командира части, для отдыха личного состава. Кухня, туалеты, комната психологической разгрузки, физической подготовки, склады. То есть, предусмотрен весь комплекс помещений, которые необходимы для пожарного», — сказал Анатолий Плевако, первый заместитель начальника ГКУ «Мособлпожспас».

Скоро на территории построят полосу препятствий и учебную башню. В свободное время бойцы смогут заниматься там и совершенствовать свои навыки. Но главная гордость части — современное оборудование. В гараже всегда готовы к работе три новые пожарные машины.

«Это одна пожарная часть, но ее вполне хватает не только на поддержание безопасности на территории нашего поселения, но и также на территории нескольких поселений вокруг», — сказал Сергей Болдин, директор МКУ «Территориальное управление «Никоновское».

В районе выезда части — 41 населенный пункт, где постоянно живут более 10 тысяч человек. Летом — в дачный сезон — людей еще больше. С открытием этого депо округ на 100 процентов прикрыт от возможных пожаров и возгораний.