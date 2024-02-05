Подмосковье 05 февраля 2024, 11:16 Безопасность 27 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю пресс-служба министерства экологии и природопользования МО / пресс-служба министерства экологии и природопользования МО

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За неделю в Подмосковье проверили безопасность 27 аттракционов. Из них нарушения выявили на двух зимних горках для катания.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, аттракционы проверили в парках и торговых центрах.

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«Многие думают, что в отличие от каруселей зимние горки не должны иметь никакой разрешительной документации на свою работу, ведь это временная конструкция, без каких-либо механических элементов, однако думать так ошибочно. Как и любое другое развлекательное средство зимняя горка должна быть зарегистрирована в Управлении Гостехнадзора и быть оборудована по установленным требованиям», - сказала он.

Неделей ранее инспекторы выявили незарегистрированную горку для катаний в Серпухове, а в Красногорске приостановили работу башни свободного падения.

Жителей призвали внимательно выбирать аттракцион и обращать внимание на наличие номера, вывешенной инструкции и правил безопасности.

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