Подмосковье 13 февраля 2024, 15:12 Безопасность 134 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Инспекторы гостехнадзора проверили безопасность 134 аттракционов в Подмосковье за неделю. Минэкологии призвало не кататься на стихийных горках и быть особо осторожными во время отдыха в период нестабильной погоды.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, из-за нестабильной погоды важно быть особо осторожными во время отдыха и не пользоваться незарегистрированными аттракционами.

Реклама

«Наши специалисты интенсивно проверяют законность эксплуатации аттракционов и оперативно принимают меры в случае выявления нарушений, однако и самим любителям активного отдыха необходимо быть осторожнее, поскольку метеорологи прогнозируют новые температурные колебания, гололедицу и другие проблемы», — сказал министр.

В ближайшее время в Подмосковье ожидают похолодание до 20 градусов ниже нуля. Из-за этого на дорогах может возникнуть гололедица.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».