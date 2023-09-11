Подмосковье 11 сентября 2023, 14:24 Безопасность 12 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю Фото Минэкологии МО.

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Работу 12 аттракционов одобрили в Подмосковье за неделю. Проверки на них провели сотрудники Гостехнадзора.

Как рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов, больше всего аттракционов проверили в Воскресенске. Это карусели и батуты.

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«Специалисты Гостехнадзора проверили документы у собственников развлекательных технических средств, а также их работу. Проверки неотъемлемая часть деятельности ведомства. Все аттракционы должны функционировать по определенным стандартам и правилам безопасности, от этого зависит здоровье катающихся жителей», - сказал он.

В результате проверок все 12 аттракционов допустили к работе.

На минувшей неделе Гостехнадзор также зарегистрировал 464 самоходные машины и 26 аттракционов. Было проведено 620 техосмотров, принято 506 экзаменов на право управления и выдано или заменено 475 удостоверений тракториста-машиниста.

«Проверки развлекательных технических средств в Подмосковье проводятся сотрудниками Гостехнадзора на постоянной основе. Каждая конкретная ситуация успешно прорабатывается, вовремя выявляются и предотвращаются все нарушения», — добавил министр.

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