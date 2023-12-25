Подмосковье 25 декабря 2023, 12:37 Безопасность 12 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю Фото Минэкологии

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Инспекторы гостехнадзора проверили безопасность 12 аттракционов в Подмосковье за неделю. Работы провели в Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде и других округах. Нарушений в их работе не выявили.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проверку прошли девять зимних горок и три аттракциона в крытых парках развлечений.

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«Инспекторы гостехнадзора в зимний период не забывают о развлекательных технических средствах, функционирующих в торговых центрах, которым снег и мороз не страшны. Такие аттракционы, как и зимние горки должны своевременно проверяться, недочетов в их работе быть не должно, так как от этого зависит здоровье наших граждан», — сказал он

Неделей ранее инспекторы выявили две незарегистрированные зимние горки во Власихе и Павловском Посаде.

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