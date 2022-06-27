Безопасное лето в Подмосковье: что делать родителям, чтобы дети не падали из окон

Жителям Подмосковья еще раз напомнили о том, как важно заботиться о безопасности детей летом, в жаркую погоду, когда есть желание открыть настежь окна в квартире. Каждый такой случай может закончиться трагически, поскольку дети очень любят высовываться из окна. Каждое лето приходят сообщения о том, что с высоты выпал ребенок.

В первую очередь нельзя оставлять детей дома без присмотра, даже если они уже достаточно большие. Детскому любопытству нет предела, и в любой момент ребенок может полезть к окну. Также вообще крайне нежелательно открывать окна настежь. Даже в присутствии взрослых можно просто не успеть уследить за ребенком. Чтобы он самостоятельно не смог открыть окна, на них нужно установить специальные замки, которые продаются в любом хозяйственном или мебельном магазине.

Крайне важно помнить, что москитная сетка — очень хрупкая конструкция. Она легко может порваться или выпасть из рамы, на нее совсем нельзя рассчитывать как на защиту от падения из окна. Когда особенно жарко, лучше всего просто использовать вертикальное проветривание. В остальное время нужно держать ручки окон и балконов закрытыми.

Около окон не должна стоять такая мебель, на которую ребенок может залезть. Никаких тумбочек или столов у подоконника быть не может, это несет слишком серьезную опасность. Также важно с ранних лет объяснять ребенку, что подоконник — это не место для игр. На него вообще нельзя садиться, потому что слишком легко потерять равновесие и выпасть из окна. Обо всех правилах безопасности детей, не только в квартире, но и во время летнего отдыха, жителям Московской области напомнила уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова.