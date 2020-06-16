    16 июня 2020, 17:12

    Безопасно и легитимно. Как Солнечногорск готовится к голосованию по Конституции

    Анастасия Аброськина

    В подмосковном Солнечногорске приступили к работе 91 участковая избирательная комиссия для голосования по Конституции. К ним жители могут прикрепиться по месту пребывания независимо от своей прописки. Глава округа Владимир Слепцов отметил, что особое внимание уделят безопасности.
    Безопасно и легитимно. Как Солнечногорск готовится к голосованию по Конституции

    Все желающие оставить заявление на участие в голосовании по поправкам в Конституции России могут сделать это до 21 июня. Его примут в избирательной комиссии, на портале госуслуг и в офисах МФЦ.

    Владимир Слепцов сообщил, что с сегодняшнего дня участковые избирательные комиссии запустили во всех территориальных управлениях округа. Их десять.

    Особое внимание в дни голосования мы уделим безопасности жителей. Каждый избирательный участок оборудуем с соблюдением санитарных норм

    Владимир Слепцов.

    По словам главы округа, всем жителям в обязательном порядке будут измерять температуру и выдавать одноразовые маски. На участках проконтролируют соблюдение социальной дистанции.

    «Все комиссии мы тоже обеспечим средствами индивидуальной защиты. И проведем дезинфекцию помещений. Это все связано с безопасностью граждан», — подчеркнул Слепцов.

    Но на двух участках, в Доме культуры имени Лепсе и школе № 6, организуют дополнительные безопасные места для голосования на улице. Это связано с большим количеством избирателей. Так будет обеспечено соблюдение социальной дистанции.

    Самое главное для всех нас — это, конечно же, легитимность, законность и безопасность, чем мы сегодня и занимаемся

    Владимир Слепцов.

    Людей, подавших заявку на голосование по месту нахождения, исключат из списка участников по месту жительства.

    Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день будет основным.

    График и адреса

    Территориальная избирательная комиссия расположена в доме № 2 на Банковской улице в Солнечногорске.

    А все участковые избирательные комиссии по будням работают с 16:00 до 20:00. При этом в выходные или праздничные дни — с 10:00 до 14:00.