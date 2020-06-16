Безопасно и легитимно. Как Солнечногорск готовится к голосованию по Конституции

Все желающие оставить заявление на участие в голосовании по поправкам в Конституции России могут сделать это до 21 июня. Его примут в избирательной комиссии, на портале госуслуг и в офисах МФЦ.

Владимир Слепцов сообщил, что с сегодняшнего дня участковые избирательные комиссии запустили во всех территориальных управлениях округа. Их десять.

Особое внимание в дни голосования мы уделим безопасности жителей. Каждый избирательный участок оборудуем с соблюдением санитарных норм Владимир Слепцов.

По словам главы округа, всем жителям в обязательном порядке будут измерять температуру и выдавать одноразовые маски. На участках проконтролируют соблюдение социальной дистанции.

«Все комиссии мы тоже обеспечим средствами индивидуальной защиты. И проведем дезинфекцию помещений. Это все связано с безопасностью граждан», — подчеркнул Слепцов.

Но на двух участках, в Доме культуры имени Лепсе и школе № 6, организуют дополнительные безопасные места для голосования на улице. Это связано с большим количеством избирателей. Так будет обеспечено соблюдение социальной дистанции.

Самое главное для всех нас — это, конечно же, легитимность, законность и безопасность, чем мы сегодня и занимаемся Владимир Слепцов.

Людей, подавших заявку на голосование по месту нахождения, исключат из списка участников по месту жительства.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Последний день будет основным.

График и адреса

Территориальная избирательная комиссия расположена в доме № 2 на Банковской улице в Солнечногорске.

А все участковые избирательные комиссии по будням работают с 16:00 до 20:00. При этом в выходные или праздничные дни — с 10:00 до 14:00.