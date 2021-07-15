Безопасно и бюджетно: как жителю Подмосковья проверить газовую плиту и колонку

В Московской области активно газифицируют деревни и села по президентской программе. Жителям напомнили, что важно проверять все газовое оборудование, чтобы избежать аварии. Как проверить исправность плиты и колонки и сколько это будет стоить, рассказал корреспондент канала «360».

Чтобы обезопасить себя и близких и избежать аварий, нужно регулярно проверять исправность газового оборудования в доме. Мы составили инструкцию, как следить за плитой и другой техникой. Самое главное правило — довериться специалистам и не забывать про проверки.

Во время рейдов сотрудники газовой службы выявляют и устраняют утечки газа, очищают газовое оборудование от загрязнений, проверяют тягу дымохода и вентканалов, схемы подключения и газового счетчика, смотрят на настройки параметров сжигания газа, дают рекомендации по работе газового оборудования.

Проверка похожа на стандартное техобслуживание у автомобилистов. Услуга рыночная, выполнять ее может любая лицензирования организация. Поэтому, конечно, интересует цена. Если договор на обслуживание у вас заключен с «Мособлгазом», то цены начинаются от 500 рублей. Окончательная стоимость будет зависеть от того, какое оборудование у вас установлено.

Жителям напомнили, что в Кодексе об административных правонарушениях появился штраф за отказ в допуске специалиста. То есть проверки стали обязательными. За отказ пустить газовика в дом физические лица могут получить штраф от тысячи рублей до двух, а юридические лица — еще больше. У сотрудников газовой службы тоже есть ответственность — перечень их действий строго определен.

Итак, чтобы спасть спокойно и знать, что с газом в доме все в порядке, нужно выполнить всего несколько шагов. Сначала необходимо заключить договор об обслуживании газового оборудования с любой лицензированной компанией. После этого прочтите в договоре, сколько раз в год будут проверять оборудование. Газовщики могут сообщить о плановой проверке, но лучше созвониться и назначить встречу в удобное для вас время. На сайте «Мособлгаза» это можно сделать онлайн.