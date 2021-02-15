Безналичное пополнение карты «Тройка» появилось в билетных автоматах на МЦД

Жители Москвы и Подмосковья смогут пополнить карту «Тройка» безналичным способом в билетных автоматах на МЦД. Раньше сделать это можно было лишь в кассах.

Но теперь у пассажиров появилась новая возможность. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

В билетных автоматах ЦППК усовершенствовали программное обеспечение. Безналичная оплата появилась у 95% аппаратов МЦД.

За время работы МЦД пассажиры сэкономили уже не менее двух миллиардов рублей. На это повлияли тарифы. Пересесть на метро и МЦК, например, можно бесплатно в течение 1,5 часа.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что запуск «Тройки» в регионе пройдет в несколько этапов. Эта карта заработала в области 1 февраля.