Важное 25 августа 2023, 17:24 Безналичная оплата и новые блюда появятся в школьных столовых в Подмосковье — Андрей Воробьев Воробьев рассказал о введении безналичной оплаты в школьных столовых Подмосковья

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Вареники, оладьи, наггетсы и сырники добавили в меню школьных столовых Подмосковья. Блюда появились по просьбам детей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем вскоре внедрят безналичную оплату.

«Мы решили пересмотреть школьное меню — по просьбам детей ввели в него вареники, оладьи, наггетсы и сырники», — рассказал глава Подмосковья.

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Кроме того, во всех школах Московской области, по его словам, вводят безналичную оплату.

Изменения в меню школьных столовых внесли совместно с Министерством сельского хозяйства и Роспотребнадзором.

Новые блюда будут соответствовать высоким стандартам качества и безопасности, отмечал губернатор.

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