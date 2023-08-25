25 августа 2023, 17:24
Безналичная оплата и новые блюда появятся в школьных столовых в Подмосковье — Андрей Воробьев
Воробьев рассказал о введении безналичной оплаты в школьных столовых Подмосковья
Вареники, оладьи, наггетсы и сырники добавили в меню школьных столовых Подмосковья. Блюда появились по просьбам детей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем вскоре внедрят безналичную оплату.
«Мы решили пересмотреть школьное меню — по просьбам детей ввели в него вареники, оладьи, наггетсы и сырники», — рассказал глава Подмосковья.
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Кроме того, во всех школах Московской области, по его словам, вводят безналичную оплату.
Изменения в меню школьных столовых внесли совместно с Министерством сельского хозяйства и Роспотребнадзором.
Новые блюда будут соответствовать высоким стандартам качества и безопасности, отмечал губернатор.
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Андрей Воробьев
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