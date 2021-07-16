Безлактозные сливки и йогурты начали выпускать на молочном заводе в Дмитрове

На молочном заводе в Дмитрове запустили линейку безлактозных продуктов. Там стали производить сливки и йогурты без лактозы. Предприятие уже получило первые награды за новую продукцию. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дмитровского округа рассказало РИАМО.

Источник фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Глава муниципалитета Илья Поночевный посетил молочный завод «Братья Чебурашкины». На предприятии запустили новую линию производства безлактозных продуктов.

Сотрудники получили благодарственные письма за высокий профессионализм в системе сельскохозяйственного комплекса в Дмитровском округе.

«Предприятия Дмитровского округа не стоят на месте и регулярно внедряют и тестируют новые продукты. Сегодня агрохолдинг „Братья Чебурашкины“ выпускает безлактозные продукты, которые становятся все более востребованы у жителей», — отметил Поночевный.

Завод «Братья Чебурашкины» победил на Международной молочной неделе, которую провели в Угличе. Агрокомплекс получил золотую медаль за безлактозные сливки жирностью 10%. Этот продукт начали производить на заводе недавно. Ряженка из цельного молока семейной фермы стала серебряным призером.

Продукты, которые производит молочный завод Дмитровского округа, продают более чем в тысяче магазинов Московской области, столицы и Санкт-Петербурга. Предприятие производит уникальные продукты, среди которых безлактозное цельное молоко и питьевой йогурт, термостатные и безлактозные йогурты из цельного молока.

Всего в Дмитровском округе работают пять молочных заводов, они производят порядка 120 тысяч тонн продукции в год.