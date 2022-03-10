Беженцы из Донбасса нашли работу в Зарайске благодаря ярмарке вакансий

Ярмарку вакансий для эвакуированных из Донбасса жителей провели в Зарайске. Она состоялась в детском лагере «Осетр», где временно разместили беженцев. Работу выбрали восемь человек.

Вакансии представили шесть компаний. Среди них, например, тепличный комплекс «Луховицкие овощи» и «Мострансавто».

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко сообщил, что для беженцев предложили вакансии раскройщиков, овощеводов, сборщиков деталей, сварщиков и не только.

Наша задача — помочь найти работу тем, кто желает трудоустроиться, чтобы люди имели собственный доход Виктор Петрущенко.

Он добавил, что в пункте временного размещения беженцев создали все необходимые условия.

«Непременно окажем содействие», — добавил Петрущенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.