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    10 марта 2022, 18:31

    Беженцы из Донбасса нашли работу в Зарайске благодаря ярмарке вакансий

    Анастасия Аброськина

    Ярмарку вакансий для эвакуированных из Донбасса жителей провели в Зарайске. Она состоялась в детском лагере «Осетр», где временно разместили беженцев. Работу выбрали восемь человек.

    Беженцы из Донбасса нашли работу в Зарайске благодаря ярмарке вакансий | Изображение 1

    Вакансии представили шесть компаний. Среди них, например, тепличный комплекс «Луховицкие овощи» и «Мострансавто».

    Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко сообщил, что для беженцев предложили вакансии раскройщиков, овощеводов, сборщиков деталей, сварщиков и не только.

    Наша задача — помочь найти работу тем, кто желает трудоустроиться, чтобы люди имели собственный доход

    Виктор Петрущенко.

    Беженцы из Донбасса нашли работу в Зарайске благодаря ярмарке вакансий | Изображение 2

    Он добавил, что в пункте временного размещения беженцев создали все необходимые условия.

    «Непременно окажем содействие», — добавил Петрущенко.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.