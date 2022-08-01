Беженцы из Харьковской области смогли устроиться по специальности в больнице в Клину

Беженцам из города Изюм Харьковской области удалось вырваться из-под обстрелов и уехать в Подмосковье. Оксана Горбенко с мужем давно работают в сфере здравоохранения и стали ценными кадрами для Клинской ЦРБ.

«Я уже 26 лет работаю. Коллектив очень тепло принял, спасибо. Девочки хорошие», — делится участковая медсестра поликлиники № 1 Оксана Горбенко.

Муж Оксаны Богдан работает хирургом. Разница уровня медицины ощутима, отметил специалист.

«Мы работали в городской больнице небольшого городка. Здесь, в Подмосковье, естественно, уровень подготовки врачей и оснащение гораздо выше. Условия работы здесь насыщеннее, тяжелее, но интереснее», — сказал хирург Клинской областной больницы Богдан Горбенко.

Семья с двумя детьми и собакой живет в пункте размещения на территории детского лагеря, ребят быстро устроили в школу. Теперь нужно получить гражданство, а с постоянным жильем город обещал помочь. А коллеги из Клина помогают освоиться и познакомиться с местными достопримечательностями.

Ранее стало известно, что семье беженцев, которых весной разместила в своем доме пенсионерка из Солнечногорска, предоставили трехкомнатную квартиру. Об этом глава округа Виктор Родионов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьеву.