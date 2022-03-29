Беженцы из Донбасса смогут пройти бесплатную переподготовку в «Мособлгазе»

Беженцы из ЛНР, ДНР и с Украины смогут пройти бесплатное обучение по программе дополнительного профессионального образования на базе учебно-курсового комбината АО «Мособлгаз». Для этого выделили 20 квот.

На учебно-курсовом комбинате в Щелкове готовят специалистов в области строительства и эксплуатации объектов газового и коммунального хозяйства. Там же будет организовано общежитие и бесплатное питание.

Согласно образовательному стандарту, все, кто пройдет курсы повышения квалификации, освоят профессию «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».

«Когда людям нужна помощь, мы не можем остаться в стороне. Специальности газовой отрасли всегда были и будут востребованы», — отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Все, кто пройдет обучение, получат свидетельство о прохождении курсов переподготовки с дальнейшим трудоустройством в АО «Мособлгаз». Также по нему можно будет работать не только в Московской области, но и в других регионах.

В Московскую область с начала временной эвакуации приехали более 1300 жителей ДНР и ЛНР. Большинство из них — женщины и дети. Ребята уже пошли в подмосковные школы, их обеспечили учебниками, тетрадями и всем необходимым для учебы. Взрослым помогают решать вопрос с трудоустройством.