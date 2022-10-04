Прибывшие в Подмосковье жители Донбасса смогут оформить выплаты онлайн | 360°

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Прибывшие в Подмосковье жители Донбасса смогут оформить выплаты онлайн

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Новая услуга для жителей Донбасса, которые вынужденно покинули свои дома, появилась на портале госуслуг Подмосковья — об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Теперь социальные выплаты можно оформлять в электронном виде. Сервис доступен для тех, кто прибыл в Россию после 18 февраля 2022 года.

«Выплаты на региональном портале можно оформить просто и быстро. Больше не нужно приходить в МФЦ и подавать бумажное заявление, достаточно заполнить форму на „Госуслугах“ и приложить копии документов. В течение пяти рабочих дней заявление будет рассмотрено, а деньги поступят на банковский счет в течение месяца», — объяснила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Единовременные или ежемесячные выплаты могут получить, например, инвалиды и родители детей-инвалидов, ветераны, беременные женщины, а также одинокие родители.

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Услуга «Назначение выплат гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства» размещена на региональном портале.

Недавно в Подмосковье создали Telegram-бот для мобилизованных и их близких. Частичная мобилизация в Московской области проходит на должном уровне, о чем сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев.

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