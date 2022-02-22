Беженцы из Донбасса прибывают в Подмосковье. Онлайн-трансляция

В Московскую область приехали первые беженцы. В поезде находятся больше 900 человек, из них 408 — дети. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Накануне губернатор Андрей Воробьев объявил, что первые 1500 беженцев из Донбасса приедут в Московскую область 22 февраля. Он обратил внимание глав муниципалитетов на тревожное состояние прибывающих людей, поэтому попросил уделить им пристальное внимание.

Первый поезд с беженцами прибывает утром в Апрелевку.