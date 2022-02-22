Беженцы из Донбасса прибыли в Подольск. Дети в лагере уже подружились

Первая колонна автобусов с беженцами из Донбасса прибыла в Подольск. Для размещения людей в городском округе подготовили детский лагерь. Всех уже накормили в столовой и начали заселять.

Девочка из Донбасса, которая заканчивает четвертый класс, призналась «360», что далеко не отличница, иногда получает и двойки. Любимый предмет — труды. Она приехала в Подмосковье с мамой и бабушкой. А в поезде познакомилась с другой девочкой, которая пока еще ходит в садик. Теперь они подружки.

«А мне 11! А, не хочу! Хочу пять своих лет опять!» — сказала девочка.

Малютка сказала, что добралась хорошо. Но устала, хотя в пути успела поспать.

Источник фото: телеканал «360»

Старшая девочка помогает ей убирать посуду.

В Подольске для размещения людей из Донбасса подготовили 150 мест. Взрослым помогут с работой, а дети после завершения каникул смогут продолжить учебу в школах вместе со сверстниками.

Источник фото: «360»

Сегодня в Подмосковье приехали более 900 беженцев из Донбасса. Это женщины, дети и пожилые люди.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при необходимости регион сможет принять больше беженцев. Режим ЧС вводить не собираются, все службы планово работают и хорошо взаимодействуют. Помимо Подольска, людей разместят в Зарайске, Пушкино, Наро-Фоминске и Волоколамске. Главы округов сегодня лично встретили всех прибывших жителей Донбасса.